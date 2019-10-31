Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года. Таким образом, он показал падение впервые за пять лет (с начала исследований объема пиратского рынка).

При этом желание смотреть нелегальные фильмы и сериалы у россиян даже незначительно выросло. Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатного контента на пиратских ресурсах по итогам года составило 10,4 млрд (+0,06%).

Среди основных причин обвала доходов российских интернет-пиратов эксперты Group-IB назвали отключение серверов стримингового плеера Moonwalk, что вызвало проблемы и у двух аналогичных провайдеров — HDGO и Kodik.

Среднемесячный доход от рекламы с крупных пиратских сайтов достигает порядка $10 тыс. Главными рекламодателями пиратских фильмов и сериалов в последние годы являлись онлайн-казино и игровые сайты. Также на падении доходов пиратов сказались совершенствование законодательного поля и антипиратский меморандум.

Напомним, в конце 2018 года поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум, который обязал удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Участники интернет-рынка договорились о борьбе с пиратством».