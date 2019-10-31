КГИОП обжалует решение суда по делу о реконструкции Михайловского дворца

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга намерен обжаловать решение Городского суда об отмене утвержденного чиновниками проекта реконструкции Михайловского дворца в Третьем кассационном суде. Об этом со ссылкой на представителей КГИОП сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, ранее Горсуд заблокировал проект, оставив в силе аналогичное решение Куйбышевского районного суда.

“Ъ-СПб” писал, что иск к КГИОП подали обозреватель журнала «Город 812» Михаил Золотоносов, а также сотрудницы Русского музея Ирина Шалина и Надежда Пивоварова. По их мнению, реализация проекта реконструкции Михайловского дворца может привести к уничтожению исторических охраняемых интерьеров и изменить облик его фасадов.