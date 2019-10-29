Горсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу о реконструкции Русского музея

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Куйбышевского районного суда по делу о реконструкции Михайловского дворца Государственного Русского музея. Согласно судебному постановлению, утвержденный комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга проект реконструкции должен быть отменен, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, что иск к КГИОП подали обозреватель журнала «Город 812» Михаил Золотоносов, а также сотрудницы Русского музея Ирина Шалина и Надежда Пивоварова. По их мнению, реализация проекта реконструкции Михайловского дворца может привести к уничтожению исторических охраняемых интерьеров и изменить облик его фасадов. Районный суд требование истцов поддержал.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по данному делу прошло выездное судебное заседание в самом Русском музее.