Суд встал на сторону противников реконструкции Михайловского дворца

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление обозревателя журнала «Город 812» Михаила Золотоносова и сотрудников Русского музея Ирины Шалиной и Надежды Пивоваровой к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга о признании незаконным согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Реконструкция внутренних дворов Михайловского дворца». Суд требования истцов удовлетворил, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по данному делу прошло выездное судебное заседание в Русском музее. По мнению заявителей, реализация проекта реконструкции Михайловского дворца может привести к уничтожению исторических охраняемых интерьеров и изменить облик его фасадов.