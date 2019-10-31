Руководство «Единой России» в Алтайском крае покинули известные фигуры

«Единая Россия» провела ротацию руководящих органов отделения партии в Алтайском крае. Всего региональный политический совет и президиум покинули 17 членов. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказали в пресс-службе краевого отделения партии.

Согласно уставу партии, каждый год в двух руководящих органах отделения должна происходить ротация не менее 10% членов партии. Накануне на отчетной конференции «Единой России» сменили 15 из 115 членов политсовета, а также двое из 20 членов президиума.

Из знаковых фигур политсовет покинули предыдущий руководитель краевого исполкома «Единой России» Андрей Клюзов, бывший вице-губернатор Михаил Щетинин, депутат гордумы Бийска, директор дома культуры Бийского олеумного завода Юлия Матусевич и экс-глава реготделения «Молодой гвардии» Дмитрий Домрачев. В политсовет вошли десять глав районов и мэр Бийска Александр Студеникин. Из президиума вышли экс-мэр Барнаула Сергей Дугин и действующий вице-губернатор Александр Лукьянов, их места заняли господин Студеникин и председатель гордумы Бийска Галина Буевич.

Ранее лидер «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил инициативу губернаторов возглавить отделения партии. Например, глава Новосибирской области Андрей Травников был согласован на должность исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии. Экс-лидер новосибирских единороссов Андрей Панферов может стать его первым заместителем в партийной структуре.

«Мы движемся в этом же тренде, и тоже считаем правильным, когда руководители территорий возглавляют местные отделения»,— отметил секретарь отделения «Единой России» в Алтайском крае, спикер регионального парламента Александр Романенко.

О том, почему главы регионов возглавят отделения «Единой России», читайте в материале “Ъ” «Губернаторам положили партбилет на стол»

Юлия Сасевич