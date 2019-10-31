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СМИ: в Мозамбике убили пятерых россиян из «ЧВК Вагнера»

В Мозамбике после нападения повстанцев погибло пять россиян из «ЧВК Вагнера», сообщает Carta de Mocambique. По данным издания, инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду.

Повстанцы установили баррикады и обстреляли автомобиль, в котором находились наемники. Carta de Moambique утверждает, что их обезглавили, а машину сожгли. Кроме россиян также погибло 20 военных Мозамбика.

Британская газета The Times в начале октября 2019 года сообщила о привлечении в Мозамбик 200 человек «ЧВК Вагнера». Они якобы должны были помогать военным в борьбе с джихадистами.

«Частная военная компания Вагнера», или «группа Вагнера»,— это неофициальная военная организация без юридического статуса. По данным СМИ, образовалась из ЧВК «Славянский корпус», которая действовала в Сирии с 2013 года. Насчитывает от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. бойцов.

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