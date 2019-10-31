«“Крымнаш” — единственное, что могло бы помочь»

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал российскую власть принять меры по повышению доверия к себе. Комментируя недавний доклад «Левада-центра», он посчитал эту проблему одним из системных рисков. Опрос выявил, что среди главных опасений россиян — произвол властей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что задача вернуть доверие почти нерешаемая.

Доверие и его отсутствие становятся главными темами в российском общественно-политическом пространстве. Проблема возникла не сегодня и даже не вчера, но сейчас она вышла на первый план. И самое главное — на этой позиции она намерена задержаться. Это уже стало походить на диагноз. Два главных события, которые заставили говорить об этом, — игнорирование силовиками президентской амнистии и опрос «Левада-центра» про страхи россиян. Граждане страны назвали одним из главных своих опасений произвол властей. Это вошло в «тройку» наряду с ядерной войной и потерей близких, тогда как еще в июле народ боялся власти значительно меньше. Соответствующий ответ занимал лишь седьмую строчку. Нельзя сказать, что власть этого не видит.

Вопрос с амнистией, так или иначе, решили. Верховный суд вынес решение, что, мол, нельзя трогать бизнесменов, которые намереваются легализовать капиталы. Дмитрий Медведев поручил подумать как повысить доверие к силовикам и судам, хотя и было сказано, что, мол не стоит преувеличивать масштаб проблемы: это или методика виновата — не так считают, или враги раздувают. Так что президенту нужно верить несмотря ни на что. На этом, понятно, далеко не уедешь. Реакция запоздалая и порой может только ухудшить ситуацию. Что было с амнистией? Сначала говорили: пусть разбирается суд, мы не вмешиваемся, ну вот он и разобрался. Пришлось, видимо, что-то регулировать уже в ручном режиме.

Пока там силовики будут думать, как повысить к себе доверие, столько воды утечет. Да и что они в итоге придумают? Вряд ли что-то оптимистичное. Это тоже не выход. Так что вывод неутешительный: эту проблему не решить, по крайней мере, теми методами, которые есть в наличии.

Нельзя же приказать доверять, когда доверие потеряно.

Интересно то, что даже идеологически этому способствовали сверху: есть же посыл, что чиновники у нас черствые, и только президент — последняя надежда. Если это так, то рядовому гражданину остается только согласиться.

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Можно в сотый раз повторить, что нужны перемены, хотя бы новые лица. Но вряд ли на это кто-то сейчас пойдет. Значит, выход — это новые победы. «Крымнаш» — единственное, что могло бы помочь. Нет, доверие этим не вернешь, зато это может отвлечь от неприятных мыслей. Суды и силовики не помогают, но мы встаем с колен. Хотя здесь тоже не все безупречно, давно пора бы с них уже и встать. В целом симптомы неприятные: все это больше похоже на кризис.