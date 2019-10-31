ЦБ выявил в Свердловской области 67 «черных кредиторов»

С начала года в Свердловской выявлено 76 нелегальных участников финансового рынка, сообщает Уральское главное управление Центробанка. Из них 67 так называемые «черные кредиторы», которые предоставляли потребительские кредиты или займы под видом микрофинансовых организаций или ломбардов. Также обнаружены две финансовые пирамиды. «Они агрессивно рекламировали себя в местных газетах, гарантируя “инвесторам” высокую доходность. Кроме того, выявлен псевдо-консультационный центр, привлекающий потребителей к форекс-брокерам под предлогом обучения работе на рынке Форекс»,— говорится в сообщении ЦБ.

Всего на Урале за девять месяцев обнаружено 379 субъектов с признаками нелегальной деятельности, информация о них передана в надзорные и правоохранительные органы. Нелегальным участником рынка признается субъект, предоставляющий населению финансовые услуги без лицензии или статуса в госреестре.

Специалисты Уральского ГУ Банка России направили 399 обращений в органы прокуратуры, ФАС, МВД и другие ведомства. По материалам ЦБ органы прокуратуры с начала года возбудили 143 дела, ФАС – 49, по шести случаям правоохранительные органы завели уголовные дела по статье «мошенничество» (УК РФ). Были заблокированы восемь нелегальных сайтов.

Ранее начальник по борьбе с мошенничествами уголовного розыска Екатеринбурга Игорь Каргополов рассказал, что более половины мошенничеств совершаются с применением интернета и телефона. По данным аппарата свердловского омбудсмена, наибольший ущерб граждане получили от деятельности кредитных потребительских кооперативов «Первый», «Первый Северный», «Первый Уральский»: их вкладчики потеряли 1 млрд руб.