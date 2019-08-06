Подан иск о банкротстве кооператива, собравшего на Урале около 1 млрд рублей

Банк России подал иск в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Первый Уральский». Об этом говорится в картотеке суда, пишет ТАСС.

Согласно информации, опубликованной на сайте уполномоченного по правам человека Свердловской области, кооператив, действуя совместно с КПК «Первый» и «Первый Северный» привлек, по некоторым данным, около 1 млрд руб.

«Привлекая в оборот организованной кооперации деньги рядовых граждан под высокий процент, мошенники, аккумулируя финансовый поток, направляли его обратившимся в кооператив предпринимателям, юридическим лицам, иным хозяйствующим субъектам под ничтожно низкий процент»,— говорится в сообщении.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», председателем всех трех кооперативов является Валерий Бикбулатов. По состоянию на 6 августа, операции по счетам, а также переводы электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей всех трех КПК приостановлены Федеральной налоговой службой РФ.