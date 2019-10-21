Чаще всего мошенничества в Екатеринбурге совершают с использованием интернета и телефона

Более половины мошенничеств в Екатеринбурге совершаются с применением интернета и телефона, сообщил на пресс-конференции начальник по борьбе с мошенничествами городского уголовного розыска Игорь Каргополов. По его словам, за девять месяцев 2019 года жертвами мошенников в Екатеринбурге стали 1,3 тыс. человек, что на 30% превосходит показатели за аналогичный период прошлого года. «Главными помощниками мошенников сейчас является интернет и телефон. С ними была совершена половина преступлений – 727. Чаще всего жертвами преступников оказываются пенсионеры и студенты», – сообщил Игорь Каргополов.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова добавила, что к ней ежемесячно обращаются за помощью около 30 жертв мошенничеств. Наибольший ущерб граждане получили от деятельности кредитных потребительских кооперативов «Первый», «Первый Северный», «Первый Уральский»: их вкладчики потеряли 1 млрд руб.

Евгений Минин