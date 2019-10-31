Япония планирует восстановить сгоревший замок из списка ЮНЕСКО

Японские власти намерены восстановить замок Сюри из списка ЮНЕСКО в префектуре Окинава, многие строения которого полностью уничтожены пожаром, заявил на пресс-конференции генсек правительства Ёсихидэ Суга. Пожар уничтожил семь строений. На месте до сих пор работают пожарные расчеты.

«Это ранит до глубины души. Правительство приложит все усилия для восстановления»,— сообщил он (цитата по «РИА Новости»). Причина возгорания неизвестна.

Замок был построен около 500 лет назад и признан национальным достоянием Японии в 1933 году. Во время Второй мировой войны он полностью выгорел.

Главный зал был восстановлен в 1992 году. Он служил местом проведения банкета для участников саммита G8.