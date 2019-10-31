В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK. На месте работают пожарные. В полиции заявили, что главный зал и соседнее здание сгорели дотла. Другое помещение все еще горит. Данных о пострадавших не поступало.

Замок был построен около 500 лет назад и признан национальным достоянием Японии в 1933 году. Во время Второй мировой войны он полностью выгорел.

Главный зал был восстановлен в 1992 году. Он служил местом проведения банкета для участников саммита G8.