Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

Нацпроекты не разгонят российскую экономику, считают в британской консалтинговой компании Oxford Economics. Их эффект на ежегодный рост ВВП составит 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, заявляет старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова в аналитической записке, есть в распоряжении РБК.

Достигнуть большего помешает повысившаяся ставка НДС, при помощи которой власти финансируют нацпроекты, полагает эксперт. «Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18% до 20%), предположительно, будет близок к нулю»,— прогнозирует она.

Национальные проекты окажут видимое влияние на ВВП России только в 2022 году, следует из доклада Центрального банка России «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов». В ЦБ отмечают, что наиболее существенное воздействие от нацпроектов можно будет увидеть после 2022 года.

Достигнуть национальных целей и значимых результатов в экономике только за счет нацпроектов не получится — для этого потребуются системные изменения, согласились глава Минэкономики Максим Орешкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Обеспечить целевой экономический рост смогут только структурные изменения в госуправлении — большая интеграция нацпроектов с госпрограммами и повышение экономической самостоятельности регионов.

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