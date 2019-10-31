Президент Молдавии не исключил распада коалиции в парламенте

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что коалиция Партии социалистов и блока ACUM в парламенте может распасться из-за «неадекватного поведения» отдельных политиков. Он также выступил против досрочных выборов.

«Я выступаю за то, чтобы правящее большинство сохранилось, но есть три проблемы»,— заявил он в эфире телеканала Moldova 1 (цитата по «РИА Новости»). По словам президента, вторая связана с эффективностью работы некоторых министерств. Третья проблема — это отсутствие поддержки со стороны блока ACUM по отношению к социальным инициативам, заявил господин Додон.

«Я против досрочных выборов, но если распадется большинство с Майей Санду, то мы не будем заключать коалицию с демократами или партией “Шор”, вместо этого лучше отправиться на досрочные выборы»,— сказал он. Вопрос о дальнейшей совместной работе рассмотрит республиканский совет Партии социалистов.

Напомним, 8 июня в парламенте Молдавии сформировалась временная коалиция социалистов и прозападного блока ACUM. Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка, которая правила страной, объявила альянс незаконным из-за того, что он не был образован в сроки, предусмотренные конституцией. КС поддержал эту позицию.

В результате в Молдавии установилось двоевластие. 14 июня Демократическая партия объявила, что больше не держится за власть, а премьер-министр и министры уходят в отставку. 15 июня КС пересмотрел свои решения о незаконности новой власти.

О политической обстановке в Молдавии — в публикации “Ъ” «Игорь Додон пропустил удар слева».