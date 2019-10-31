«Аэрофлот» советует аэропортам использовать биометрию клиентов

«Аэрофлот» заинтересован в использовании биометрических данных клиентов российскими аэропортами, чтобы применять их при регистрации пассажиров, сообщил заместитель гендиректора «Аэрофлота» по IT Кирилл Богданов. По его словам, компания рекомендует обращаться за получением биометрии к Сбербанку или «Ростелекому».

«Есть две тенденции, первая — это биометрию собирать в банке, в данном случае самый большой сборщик биометрии — это Сбербанк, он заинтересован в продаже доступа к тем биометрическим данным, которые они собрали со своих клиентов»,— сказал господин Богданов (цитата по ТАСС). «А второе — это государство в лице “Ростелекома”. На мой взгляд, правильнее иметь взаимоотношения с государством»,— сообщил он.

Сбор биометрических данных граждан начался 1 июля 2018 года более чем в 400 отделениях девяти банков. С тех пор число кредитных организаций, собирающих биометрию, выросло до 172, сдать данные можно более чем в 10 тыс. отделениях.

О развитии проекта читайте в публикации “Ъ” «Биометрия застряла в банках».