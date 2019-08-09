Тим Моррисон сформирует позицию США по России

У Дональда Трампа появился новый советник по России, пост занял Тим Моррисон, выходец из Совета национальной безопасности США. СМИ называют его «ястребом», который призывает нарастить ядерный потенциал Америки и расторгнуть все сдерживающие договоры. Что о нем известно? Об этом — Иван Якунин.

Американские газеты называют Тима Моррисона «Болтоном без усов», намекая, что он придерживается тех же взглядов, что советник по национальной безопасности, только моложе и перспективнее последнего. Он человек скрытный, не дает никому интервью. Россией раньше не занимался, в основном Ближним Востоком. Единственное его выступление, которое попало в объектив камеры и было опубликовано в открытом доступе, посвящено Ирану. И по агрессивной риторике нетрудно догадаться, какой будет его позиция по России.

Специальный советник президента США Тим Моррисон: «Америка обезоружила себя, сняв санкции и сэкономив Ирану миллиарды долларов, которые Тегеран потратил на финансирование терроризма, спасение Асада в Сирии, провокацию насилия в Йемене и расширение собственного ядерного арсенала. Мы разрушили миф о том, что их ядерная программа вполне мирная, что у них нет амбиций по разработке оружия, что они чисты перед международными инспекторами. Давайте говорить прямо: Иран лгал нам и может вернуться к созданию ядерных боеголовок, как только этого захочет их президент».

Среди тех, кого Моррисон уважает, не только Джон Болтон, но и, например, генерал-лейтенант Герберт Макмастер — предшественник Болтона. Известен тем, что не раз жестко высказывался по предполагаемому российскому вмешательству в американские выборы. А когда покидал пост советника по нацбезопасности, произнес речь, о которой CNN сообщил так: «Макмастер похоронил Россию».

В общем, компания подобралась любопытная. Немаловажно, что Моррисон, несмотря на новую должность, сохранил пост в Совете по нацбезопасности. Это редкость. И бывший консультант Республиканской партии США Джеймс Джатрас в беседе с “Ъ FM” назвал его назначение лоббистским успехом Джона Болтона: «В Совете нацбезопасности сидят люди Болтона, те, кого он считает экспертами, кто разделяет его взгляды. Но мы не знаем, совпадает ли их точка зрения с мнением президента. Вся эта система как будто движется на автопилоте. Трамп не привел в команду никого, кто хоть раз публично поддержал его идеи, озвученные во время предвыборной гонки.

Если так пойдет и дальше, то ничего хорошего ждать не стоит».

Чем предстоит заниматься Моррисону? Одна из главных проблем уже отпала — договор о ракетах средней и меньшей дальности перестал действовать. СМИ писали, что Моррисон был одним из тех, кто лоббировал такое решение. Есть еще договор о стратегических наступательных вооружениях — СНВ-3. Сейчас стороны обсуждают возможность его продления, но Моррисон, судя по его прежним заявлениям, против.

“Ъ FM” попросил профессора политологии Колумбийского университета США Роберта Легволда описать расстановку сил: «Позиция администрации, кажется, заключается в том, чтобы продлить СНВ-3 еще раньше, чем в феврале 2021 года. Тандем Моррисон-Болтон может этому помешать. Но неожиданно за продление соглашения выступает Сенат, не только демократы. Просто многие влиятельные фигуры не хотят, чтобы истек срок действия договора, хотя они же выступали за то, чтобы выйти из ДРСМД. Чем закончится этот спор, непонятно, но всерьез им займутся только после президентских выборов в 2020 году».

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Впереди большие переговоры: в Нью-Йорке в конце сентября пройдет Генассамблея ООН. Дональд Трамп будет там, российскую делегацию возглавит глава МИДа Сергей Лавров. С одной стороны, вряд ли к этому моменту новый советник американского президента сможет разработать полную систему рекомендаций. С другой стороны, он уже все сказал: на аватаре его аккаунта в Twitter бейсболка с надписью «Сделаем сдерживание снова великим» — отсылка к доктрине времен холодной войны.

На посту советника по России Моррисон сменил Фиону Хилл, ученую и автора трех книг о российской политике и экономике.