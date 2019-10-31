США раскрыли детали ликвидации главаря ИГ

Главарь террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади взорвал пояс смертника до захвата американскими военными, с ним погибли двое детей. Ранее сообщалось о смерти троих детей.

Детали спецоперации представил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Фрэнк МакКензи, передает AP. Она была проведена на северо-западе Сирии в субботу. Среди американских военных погибших не было. Господин МакКензи подтвердил, что останки аль-Багдади были преданы морю.

Чем известен Абу Бакр аль-Багдади Читать далее

Вашингтон объявил об уничтожении главаря ИГ 27 октября. Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как рассказывал президент США Дональд Трамп, главаря ИГ обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».