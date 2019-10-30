ЦСКА дождался первого

ЦСКА потерпел первое в нынешнем розыгрыше Евролиги поражение. Причем случилось оно в домашнем матче, в котором армейцы принимали «Олимпиакос». Гостей не смутило, что уже в начале встречи они отстали на 11 очков. В дальнейшем именно они были более сильной командой и победили со счетом 84:79. Впрочем, все могло сложиться и иначе, не потеряй ЦСКА, уже на долгий срок оставшийся без Уилла Клайберна, по ходу встречи еще и Дэниела Хэккета.

Нынешний сезон для «Олимпиакоса» складывается непросто. Трехкратный победитель Евролиги до встречи с ЦСКА успел проиграть трижды (единственную победу команда одержала в противостоянии с худшим, пока, клубом лиги – «Валенсией») и, казалось, должна была стать легкой добычей для набравших ход армейцев. Даже несмотря на то, что они надолго лишились Уилла Клайберна, которому вскоре предстоит операция на колене, а затем длительный период восстановления. Ведь и оставшихся в распоряжении главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса игроков должно было хватить, чтобы справиться с «Олимпиакосом».

Так собственно и получалось поначалу. ЦСКА был лучше во всех аспектах игры и уже в начале второй четверти, после попадания Дэниела Хэккета оторвался на 11 очков. При этом ресурсов, за счет которых гости могли бы вернуться в игру, вроде бы не просматривалось. Даже вечная палочка-выручалочка «Олимпиакоса» Василис Спанулис совершенно не впечатлял. Больше того, когда он садился на скамейку, его команда выглядела даже получше. Но отставание «Олимпиакоса» как быстро возникло, так же быстро испарилось. Всего-то нужно было убрать с площадки Хэккета – он получил травму и вынужден был покинуть площадку. А без плеймейкера ЦСКА был уже совсем не тот. Да, Итудис старался что-то придумать, взбодрить команду, передав ей часть накопившихся у него эмоций (доставалось не только игрокам, но и судьям, выписавшим армейскому наставнику фол), но тщетно.

При этом если разбирать игру ЦСКА по заметным персоналиям и их статистике, то может показаться, что все было не так уж плохо. Ведь Майк Джеймс свои дежурные «20 плюс» очков набрал, Дэрран Хиллиард настрелял на 17, даже Кайл Хайнс, в среднем за сезон, набиравший около 5 очков, с большущим запасом перекрыл свои привычные показатели, записав на свой счет сразу 19. Если бы можно было добавить сюда то, что могли бы сделать Хэккет и Клайберн все бы наверняка сложилось. Но их не было, а замены у Итудиса пока нет. Так что пришлось мириться с тем, что уже «Олимпиакос» вел игру. Вел вполне уверенно, не пугаясь ни всплесков в игре соперника, ни давления трибун. А ближе к концу матча, когда ЦСКА вроде бы почти зацепился за соперника и уже настигал его, бабахнул трехочковый в исполнении Спанулиса, вновь доказавшего, что даже когда его не заметно, он опасен. И он словно провел черту, зайти за которую армейцам, принявшимся промахиваться даже из выгоднейших положений, было не сужено. В итоге «Олимпиакос» победил со счетом 84:79 и испортил идеальный «рекорд» армейцев в Евролиге.

Следующий матч ЦСКА проведет уже 1 ноября в Санкт-Петербурге. И это будет очень принципиальное противостояние с «Зенитом» (в своем матче петербуржцы обыграли в овертайме «Жальгирис» со счетом 82:70), на счету которого уже есть одна победа над армейцами в нынешнем сезоне — в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ.

Арнольд Кабанов