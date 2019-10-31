ФРС подвела ставку к равновесию

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сократила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5–1,75% годовых. Это снижение стало третьим в этом году после трех лет повышения ставки. Однако в своем заявлении регулятор несколько смягчил риторику, дав сигнал о том, что новое понижение ставки в декабре остается под вопросом. Эксперты указывают, что это может произойти лишь в случае ухудшения темпов роста в четвертом квартале.

Комитет по открытым рынкам ФРС США уже третий раз в этом году снизил уровень процентной ставки по федеральным кредитным средствам — на 0,25 процентного пункта, до 1,5–1,75% («за» проголосовали восемь из десяти членов комитета). Напомним, с конца 2008 года до декабря 2015 года в США в рамках борьбы с посткризисной рецессией действовала рекордно низкая ставка в размере 0–0,25% годовых. Затем на протяжении трех лет ФРС плавно поднимала ставку, доведя ее до уровня 2,25–2,5%. В июле этого года, сославшись на замедление экономической активности в США на фоне внешних рисков и медленный рост инфляции, регулятор перешел к снижению стоимости федеральных заимствований, сократив ставку на 0,25%. Второй раз с тем же шагом он сделал это в сентябре.

В заявлении ФРС отметила хорошее состояние рынка труда и лишь «умеренный» рост экономической активности, указав при этом на ослабление динамики капвложений и экспорта.

Регулятор ожидает «дальнейшего роста деловой активности, улучшения ситуации на рынке труда и сохранения инфляции на уровне около 2% в качестве наиболее вероятного сценария развития событий» — но при этом указал на присутствие «неопределенности».

Снижение ставки ФРС вновь связала с «влиянием глобальных событий и низким ростом инфляции». Ее глава Джером Пауэлл отметил, что «американская экономика, особенно сектор домохозяйств, демонстрирует хорошие показатели, но ослабление глобального роста и торговли создает постоянные риски». При оценке необходимости дальнейших действий регулятор будет отталкиваться от состояния экономики, говорится в заявлении. Однако комитет отказался от привычной формулировки о том, что «будет действовать, как того требует ситуация», пообещав вместо этого, что регулятор «будет оценивать необходимую траекторию изменения ставки».

Отметим, согласно опубликованной в среду статистике, темпы роста американского ВВП в третьем квартале составили 1,9% против 2% во втором (это более сильный результат, чем ожидали аналитики), в том числе рост потребления замедлился с 4,6% до 2,9%, спад капвложений усилился (с 1% до 3%) — но это было компенсировано увеличением госрасходов и инвестиций в недвижимость. Напомним, согласно прогнозу регулятора, рост в этом году должен составить 2,2% (2% в следующем). Инфляция, как ожидается, ускорится до 1,8% (и до 1,9% в 2020 году), столько же составило значение показателя роста потребительских цен в августе (свежая статистика будет опубликована в четверг).

«Если замедление темпов роста усилится в четвертом квартале, то этого будет достаточно для очередного снижения ставки в декабре,— однако это снижение может стать окончанием смягчения»,— отмечают в центре Capital Economics. «В целом мы видим много признаков замедления роста, однако это необязательно указывает на отрицательные темпы и рецессию»,— поясняют в центре. При этом инверсию кривой доходностей (превышение краткосрочными ставками долгосрочных) в центре считают недостаточным признаком приближающегося спада, поясняя, что этот феномен возник на фоне резкого снижения долгосрочных ставок: в сентябре по 10-летним госбондам США доходность составляла 1,45%. Впрочем, на фоне ослабления страхов, связанных с торговой войной — США и Китай объявили о готовности заключить предварительную сделку,— и отсрочки «Брексита» она вернулась к уровню около 1,8%.

Участники рынка также допускают снижение ставки по итогам заседания в декабре — но не демонстрируют единодушия в этом вопросе. В самой ФРС, согласно сентябрьскому точечному графику, 7 из 17 членов комитета закладывали еще одно снижение ставки в текущем году (пятеро же были против). Однако президент США Дональд Трамп настойчиво призывает ФРС снижать ставки более агрессивно. В том числе до отрицательного уровня, чтобы снизить издержки на обслуживание растущего госдолга.

Татьяна Едовина