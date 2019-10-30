В ЦИК раскритиковали петербургский ГИК за «обслуживание клановых интересов»

В ходе заседания Центральной избирательной комиссии 30 октября ее члены возмутились скромности петербургского избиркома в обращении в правоохранительные органы по фактам нарушений на муниципальных выборах. Как отметил член ЦИК Николай Булаев, центральная комиссия не получала жалоб только по 17 муниципалитетам из 111. Петербургский избирком направил лишь 16 обращений. Еще 10 были направлены Майей Гришиной из ЦИКа, которая на протяжении недели «выполняла работу ГИК».

Кроме того, СПбИК недавно признала неудовлетворительной работу 16 ИКМО, четыре из которых планирует расформировать через суд.

Элла Памфилова отметила, что почему-то существуют «священные коровы, которые пасутся на поле фальсификаций, нарушений, административного давления и беспредела», но их горизбирком не трогает. Виной тому, считают в ЦИКе, «клановость и зависимость» в Петербурге.

«Если вы внутри не консолидируетесь, ведь в основе вашей работы лежит закон, а не обслуживание чьих-то клановых интересов, то все это бессмысленно и бесполезно. Вы так и будете сидеть по своим норкам, и думать, как на вас посмотрит ваш хозяин. Пока у вас нет стержня в вашей работе, вы так и будете находиться под саркастическим взглядом со стороны других избиркомов»,— сказал господин Булаев.

Особо была отмечена ИКМО «Черная речка» и ее экс-председатель Михаил Доброхотов, который занял должность исполняющего обязанности главы муниципальной администрации. Элла Памфилова сказала, что «не в исполняющие обязанности главы администрации его надо, а надо передать в правоохранительные органы сведения о его действиях». Также она потребовала от горизбиркома сформулировать позицию по данному назначению.

Ранее госпожа Памфилова критиковала председателя петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, который, по данным СМИ, контролирует все муниципалитеты Петроградского района с помощью родственников, друзей и сослуживцев на должностях в этих муниципалитетах. Также к «вотчине Макарова» относят и «Черную речку».

Как ранее заявлял незарегистрированный кандидат в совет МО «Черная речка» Павел Чупрунов, «все воевавшие против честных и конкурентных выборов в МО "Черная речка" получили от Вячеслава Макарова свой заслуженный кусок мяса». Он относит эти слова к господину Доброхотову и Антону Рыбникову, который получил должность главы МА «Аптекарский остров».

По словам председателя ЦИК, «Черная речка» не исполнила девять решений судов и «посылала приставов с исполнительными листами». Решением горсуда Санкт-Петербурга господин Чупрунов должен был быть зарегистрирован, но так и не попал в бюллетени.

Большей частью избиркома Петербурга, на прошедшем 24 октября заседании, было проигнорировано предложение Ольги Покровской внести «Черную речку», а также «Чкаловское» (также считается «вотчиной Макарова») в список тех ИКМО, чью работу следует признать неудовлетворительной. Также госпожа Покровская рекомендовала коллегам обратиться в суд для расформирования этой комиссии, но другой член ГИК Олег Зацепа счел, что «нужно изучить судебные перспективы, так как в этом деле есть нюансы», все, кроме ЧПРГ Екатерины Фесик, его поддержали.

«Видимо, в СПбИК смелые и порядочные остались лишь Екатерина Фесик и Ольга Покровская. Виктору Миненко и его ручной комиссии чего-то не хватает, чтобы признать тот беспредел, что творился в вотчине Макарова»,— заявлял “Ъ-СПб” Павел Чупрунов.

Добавим, что ранее Элла Памфилова отмечала, что имеет доказательства прямого вмешательства в выборы трех депутатов Госдумы РФ.

Кроме того, СПбИК недавно признала неудовлетворительной работу 16 ИКМО, четыре из которых планирует расформировать через суд.

Олег Дилимбетов