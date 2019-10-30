Самозанятым предложили копить на пенсию

Новая система пенсионных накоплений распространится на самозанятых. Сейчас такие граждане часто не могут рассчитывать на государственную страховую пенсию. Чтобы получить ее, нужно набрать минимальный трудовой стаж и отчислить определенный объем взносов в Пенсионный фонд. Самозанятые этого не делают.
Как пишет РБК, с введением новой накопительной системы такие граждане тоже смогут добровольно платить взносы, но пока неясно, какие льготы им за это предоставят.
“Ъ FM” поговорил с проректором Академии труда и социальных отношений Александром Сафоновым о том, как власти могли бы вовлечь самозанятых в новую пенсионную схему: «У нас самозанятые вообще не делают никаких взносов в пенсионную систему. Это означает следующее: если до этого человек имел трудовой стаж и шли отчисления от работодателя, то с того момента, как человек зарегистрировался как самозанятый, у него взаимоотношения с пенсионным фондом прекращаются.
И, соответственно, есть большой риск, что он не наберет минимальный пенсионный стаж для получения пенсии. В итоге он будет вынужден ждать своей очереди на получение социальной пенсии в достаточно позднем возрасте, не говоря уже о том, что социальная пенсия, конечно, мизерная — она ниже, чем прожиточный минимум пенсионера. В этом контексте необходимо, конечно, предложить самозанятым схему, чтобы они участвовали в накопительной пенсии.
Вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы они пошли.
Здесь должны быть вычеты налогооблагаемой суммы — тут жадничать не надо. Нужно просто говорить о том, что те средства, которые люди отправят в систему пенсионного накопления, — это должно быть налоговым вычетом. При этом надо понимать, что эти отчисления должны быть достаточными для того, чтобы сформировать нормальный капитал, по крайней мере он должен отчислять не три копейки, а ежемесячно порядка 15 тыс. руб.
И сумма должна быть такой, чтобы с учетом инвестиционного дохода, поделенная на 20 лет пребывания на пенсии, она давала бы прожиточный минимум».
Как подсчитал “Ъ FM”, чтобы в течение 20 лет после выхода на пенсию получать дополнительно хотя бы 15 тыс. руб., нужно до этого 30 лет каждый месяц вносить по 10 тыс. руб. в новую пенсионную систему.
Но самозанятым, имеющим возможность отчислять по 10 тыс. руб. ежемесячно, проще вложить эти деньги самостоятельно, считает главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров: «Пока по данным, которые мы имеем, мне кажется, что это не тот случай, когда многие люди, включая самозанятых и тех, кто работает в теневой экономике, будут готовы добровольно делать отчисления в эту пенсионную схему просто по той причине, что для многих 10 тыс. руб. — это достаточно приличная сумма.
Отложить значительную часть своего месячного дохода в пенсионную схему — это, с одной стороны, вопрос очень сложный, для многих просто невыполнимый. С другой стороны, мы знаем историю предыдущей пенсионной системы, когда фактически отчисления были заморожены, и заморозка все время пролонгируется, то есть те, кто накопили эти средства, не имеют к ним доступа, не могут ими распоряжаться.
Поэтому с позиции людей, которые имеют доход, позволяющий делать сбережения, наверное, большинство предпочтет делать частные сбережения либо на банковские депозиты, либо в валюту, либо то, что сейчас становится более популярным, — ценные бумаги, чем доверять свои деньги государству.
Нет никаких гарантий, что эта пенсионная система не будет опять пересмотрена.
Деньги могут оказаться вновь замороженными, и к моменту выхода на пенсию можно просто не получить той обещанной пенсии».
По данным налоговой службы, сейчас в России более 200 тыс. самозанятых в четырех пилотных регионах. Вместо 13% НДФЛ они платят 4% с дохода от услуг физлицам и 6% — юрлицам.
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