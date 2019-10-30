В Воронеже появится единый оператор пассажирских перевозок

Депутаты гордумы Воронежа одобрили создание муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Единый оператор пассажирских перевозок». Компания будет заниматься диспетчерским обслуживанием и учетом работы общественного транспорта, контролировать выпуск автобусов и троллейбусов на линии, следить за безопасностью дорожного движения, разрабатывать документацию на маршруты, контролировать работу автоматизированной системы оплаты проезда.

Кроме того, новое учреждение станет оператором для вновь создаваемых платных парковок. Как следует из пояснительной записки создание компании не повлечет дополнительных расходов бюджета, так как средства на ее содержание выделят за счет перераспределения финансирования МБУ «Центр организации дорожного движения».

Подробнее о реформе воронежского общественного транспорта читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Автобусы разворачивают на окраины».

Александр Прытков