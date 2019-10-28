В Воронеже подорожал общественный транспорт

С 28 октября в Воронеже начал действовать новый тариф на проезд в общественном транспорте, сообщили в мэрии. Он подорожал на треть, с 17 до 23 руб. (при оплате наличными). При этом тариф стал дифференцированным — при безналичной оплате проезд стоит 21 руб.

Также плата за проезд будет одинаковой независимо от времени суток. Ранее проезд после 22.00 стоил 25 руб. В мэрии отметили, что открыли горячие линии, на которые «пассажиры могут сообщить о случаях отсутствия, неработоспособности или непредоставления терминала для безналичной оплаты». В случае «конфликтных ситуаций» там попросили направлять обращения в электронную приемную на сайте городской администрации.

Подробнее о реформе общественного транспорта в Воронеже — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников