«Мы хотим предложить новый опыт миланской публике»

Директор Фонда Cartier Эрве Шандес Фото: Raymond Depardon / Fondation Cartier

Осенью Фонд современного искусства Cartier объявил о начале восьмилетнего партнерства с музеем Triennale di Milano, в рамках которого обещают много интересного — несколько выставок в год на территории Триеннале будут вдохновлены коллекцией и программой Фонда Cartier, в планах и перформансы. Чего на самом деле стоит ждать от партнерства, мы узнали у директора Фонда Cartier Эрве Шандеса.

Вы директор фонда с 1994 года. Какие выставки, устроенные за эти годы, вы бы выделили как главные?

Я бы назвал «Etre Nature»1998 года, «Yanomami, The Spirit of the Forest» 2003 года, «Native Land» 2008 года, «Mathematics, A Beautiful Elsewhere» 2010 года, «The Great Animal Orchestra» 2016-го и совсем свежую «Trees» 2019-го. Именно они прочерчивают вектор работы фонда, наглядно демонстрируют, что наша цель — связать визуальное искусство с другими сферами знаний, привлечь к работе ученых, главные умы современности. Мы все время задумываемся о проблеме человека и окружающей среды.

У нас проходили и прекрасные сольные выставки, такие как экспозиция Дэвида Линча, Рона Мьюека, Аньес Варда, Патти Смит, Беатриз Мильязеш и Брюса Наумана.

Еще одна важная часть нашей деятельности — исследовательская работа в Южной Америке и Африке, ставшая основой нескольких выставок и пополнившая коллекцию многими работами.

Фонд Cartier всегда был интернациональным в своем подходе к выставкам, программе и местам для показа его коллекции в разных уголках мира. Мы все время стремимся расширить географию, уйти от мейнстрима в искусстве и найти авторов, живущих вдали от метрополий и тех мест, которые считаются центрами арт-мира.

Недавняя выставка «Trees» затрагивает экологическую проблематику. Считаете ли вы интерес художников и культурных институций к экологии трендом последнего времени?

Здание Фонда современного искусства Cartier в Париже Фото: Luc Boegly/Jean Nouvel / ADAGP

Я бы не назвал это трендом, но совершенно точно ситуация с изменением климата или уничтожением лесов становится все более тревожной, а потому осознание проблемы появляется у все большего числа людей. Хочется верить, что и культура, и искусство смогут внести свой просветительский вклад. Мы уже давно затрагиваем данную проблематику. Окружающая среда, угрозы изменения климата и уничтожения лесов всегда были приоритетом нашей программы. Выставки поднимают связанные с этими темами вопросы, мы привлекаем самых разных специалистов — художников, архитекторов, философов, антропологов.

Как родилась идея партнерства с Triennale di Milano? Почему вы считаете его важным шагом и как оно может обогатить обе институции?

Это партнерство создано по совершенно новой для Европы формуле. Оно объединяет частную институцию и публичный музей, показывая, как могут взаимодействовать их культурные структуры.

Здание миланской Триеннале Фото: Gianluca Di Ioia

Мы сотрудничаем с Триеннале с 2008 года. В 2008-м они показывали выставку Дэвида Линча, задуманную в Париже Фондом Cartier, после было много одолжений и другой совместной работы. Так из длительных взаимоотношений выросла идея партнерства. Укрепило нас в этой мысли то, что обеим институциям близка экологическая проблематика и тема архитектуры. Теперь нам предстоит выстроить целую программу, это не будет просто серия выставок. Мы хотим предложить новый опыт миланской публике, а это космополиты с высоким уровнем ожиданий. Так что это еще и большая ответственность.

Как был выбран вступительный проект для восьмилетнего партнерства? Какие произведения из коллекции фонда будут задавать тон на первой совместной с Триеннале выставке, которая откроется в апреле 2020 года?

Мы решили начать с простого и логичного: представить фонд новому зрителю, максимально показать его коллекцию. В ней сейчас более 1600 работ от 400 художников из разных стран. Куратором был выбран Гильермо Куитка, один из важнейших современных аргентинских авторов, работы которого имеются в нашей коллекции. Мы устроили его выставку еще в 2000 году, и с тех пор наша совместная работа не прекращается. Он уже был куратором на выставке «Les Habitants» 2014 года и выбрал тогда очень интересные работы из коллекции, создав по-настоящему волшебную атмосферу, предложив очень интересный взгляд художника на эти произведения. Поэтому мы решили продолжить работу с ним как с куратором, и в 2018 году он отвечал за выставку «Les Visitants» в Буэнос-Айресе. И это снова был успех, поэтому мы решили сотрудничать с ним и в совместном с Триеннале проекте.

Каких еще выставок нам ожидать в рамках партнерства?

Осенью 2020 года планируется выставка Клаудии Андухар «The Yanomami Struggle», она будет показана после Парижа. Художница посвятила себя фотографированию индейцев яномами в Бразилии, занимается этим с 1970-х. Исчезновение народностей, культур — еще один важный вопрос, который мы хотим поднять в партнерской выставочной программе.

Чем, по-вашему, уникален музей Триеннале на европейской культурной сцене?

У Триеннале очень сложносоставная выставочная программа, в вопросе архитектуры и дизайна они разбираются на великолепном уровне.

Вне партнерства с Триеннале что планирует Фонд Cartier в ближайшем будущем?

В последние два года прошли крупные выставки нашей коллекции в Сеуле, Буэнос-Айресе и Шанхае. Мы сейчас подбираем новые интересные площадки для таких экспозиций, но важнее партнерства с Триеннале для нас сейчас нет ничего!

Анна Минакова