Водородный трамвай впервые проедет по Московскому проспекту 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, в Петербурге впервые будут представлены результаты работы

по созданию действующего макета трамвая на водородных топливных элементах. Новое для России транспортное средство проследует без пассажиров от трамвайного парка №1 на Московском проспекте, 83 до Московских ворот и обратно, сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Напомним, что проект водородного трамвая разрабатывался при участии филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр». О начале реализации проекта сообщалось в июле. В качестве платформы был взят действующий вагон модели ЛМ-68М.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что испытания нового трамвая в Петербурге начались в сентябре.