Ходовые испытания трамвая на водородном топливе в Петербурге пройдут в сентябре

СПб ГУП «Горэлектротранс» проведет ходовые испытания тестовой модели трамвая на водородных топливных элементах в сентябре. Испытания будут проводиться на территории Московского района, пассажиров на энергосберегающем трамвае пока перевозить не будут.

Как сообщает ТАСС, проект нового трамвая разрабатывался при участии Центрального научно-исследовательского института судовой электротехники и технологии (филиал Крыловского государственного научного центра).

Инвестиции в разработку проекта и сроки ввода модели в эксплуатацию не называются.

Ранее «Ъ-СПБ» сообщал, что АО «Банк "Санкт-Петербург"» предоставит кредит «Горэлектротрансу» на закупку 21 трамвая.