Испытания трамвая на водородном топливе в Петербурге начнутся в сентябре

СПб ГУП «Горэлектротранс» приступит к испытаниям трамвая на водородных топливных элементах в сентябре. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». Речь идет об испытательной платформе для водородных элементов. Испытания будут проводиться в ночное время.

Напомним, что проект нового трамвая разрабатывался при участии Центрального научно-исследовательского института судовой электротехники и технологии (филиал Крыловского государственного научного центра). О начале реализации проекта сообщалось в июле.

В случае успешных испытаний макета будет создан опытный образец трамвая.