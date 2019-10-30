Арбитражный суд Санкт-Петербурга вернул властям иск к фонду Сокурова

Иск к фонду «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вернул подателю — комитету по культуре.

Чиновники требовали отдать им 1,4 млн руб., выделенных в качестве субсидии на съемки фильма «Смех сквозь слезы». После проверки оказалось, что условия предоставления субсидии фонд не выполнил. Как следует из определения Арбитражного суда, ответчик полностью возместил истцу запрошенную сумму.

Фонд «Пример интонации», созданный для поддержки молодых кинематографистов, был закрыт в июле. Александр Сокуров заявил, что это связано с «общими внешними обстоятельствами, недружелюбностью и агрессивностью по отношению ко мне Министерства культуры РФ».

О том, как закрылся фонд, читайте в публикации «Ъ FM».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург