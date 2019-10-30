Обвинявшаяся в экстремизме Мария Мотузная не смогла отсудить 1 млн рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда не удовлетворила апелляционную жалобу блогерши Марии Мотузной, обвинявшейся в экстремизме за мемы, сообщила пресс-служба суда. Истица просила суд увеличить размер компенсации морального вреда со 100 тыс. руб. до 1 млн руб. за незаконное уголовное преследование.

Напомним, блогершу из Барнаула Марию Мотузную обвиняли в возбуждении ненависти и вражды, а также в оскорблении чувств верующих из-за публикации мемов в соцсети «ВКонтакте». Уголовное дело, возбужденное в отношении нее весной 2018 года, вызвало большой резонанс. Девушка была внесена на сайте Росфинмониторинга в список действующих террористов и экстремистов. Осенью того же года суд вернул дело в прокуратуру. В феврале 2019 года прокуратура от имени государства принесла Марии Мотузной официальные извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Однако девушка обратилась в Центральный райсуд Барнаула, потребовав взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. с Минфина России. Суд первой инстанции взыскал с государства только 100 тыс. руб. Госпожа Мотузная оспорила решение райсуда в апелляции, но судебная коллегия оставила его без изменения.

О том, почему блогерша была недовольна решением суда, читайте в материале “Ъ-FM” «Мария Мотузная рассчитывает на более весомую компенсацию»

Юлия Сасевич