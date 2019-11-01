Сегодня исполняется 49 лет президенту Всероссийской федерации волейбола, вице-президенту Европейской конфедерации волейбола Станиславу Шевченко

Его поздравляет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин:

— Уважаемый Станислав Владимирович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Ваш вклад в развитие российского и международного спорта неоценим. За годы работы на посту президента Всероссийской федерации волейбола ваш вид спорта совершил огромный прорыв: триумф на Олимпийских играх 2012 года, победы на чемпионатах Европы, в этом году наша пара по пляжному волейболу стала чемпионом мира, наши клубы — лучшие на европейском пьедестале. Волейбол для вас не просто работа, это ваша жизнь, любовь и отрада. Желаю вам здоровья, счастья, радости жизни и, конечно, побед!

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