Кремль удовлетворен решением Верховного суда о декларациях для амнистии капиталов

Кремль выразил удовлетворение решением Верховного суда России (ВС) о запрете использовать декларации об амнистии капиталов в качестве доказательств по уголовным делам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”. Ранее ФСБ изъяло такую спецдекларацию у предпринимателя Валерия Израйлита, обвинение использовало ее в суде.

«Можно выразить удовлетворение в связи с таким решением. Очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе, это, наверное, является краеугольным камнем»,— сказал господин Песков.

По словам пресс-секретаря, вопрос доверия бизнеса к правоохранительным органам — на повестке дня, но этот вопрос «не решается в одночасье». Он выразил надежду, что доверие и инвестклимат «будут развиваться в позитивном ключе».

Напомним, ВС по поручению председателя Вячеслава Лебедева рассмотрел вопрос о гарантиях в уголовном судопроизводстве, предусмотренных законом 2015 года «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках». Суд принял решение, что эти сведения признаются налоговой тайной и режим доступа к ней обеспечивают только органы ФНС.

Подробнее о решении читайте в материале “Ъ” «Верховный суд защитил декларантов».