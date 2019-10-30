Фигуранты дела о теракте в метро останутся в СИЗО до 2020 года

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил меру пресечения 11 фигурантам дела о теракте в петербургском метро до 12 февраля 2020 года. Одна из обвиняемых, Шохиста Каримова, заявила о затягивании процесса.

Защита возражала против продления меры пресечения, аргументируя это тем, что стадия судебного следствия по делу уже завершена. «Основания, по которым обвиняемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не отпали, несмотря на то что судебное следствие закончено»,— сказал председательствующий судья Андрей Морозов.

Фигуранты уголовного дела содержатся под стражей с весны 2017 года, то есть более двух с половиной лет. «Судебный процесс затягивается, и я не знаю, по каким причинам. Невиновную женщину держат, ваша честь. Это издевательство над человеческой жизнью. У меня сил больше нет»,— сказала Шохиста Каримова суду. Ее адвокат Виктор Дроздов пояснил, что у его подзащитной произошел нервный срыв, а при доставлении в суд Шохиста Каримова упала и травмировала спину.

Второй Западный окружной военный суд уже второй раз не смог приступить к судебным прениям по делу из-за болезни одного из адвокатов. Следующее заседание назначено на 14 ноября. Дело в отношении 11 фигурантов второй слушается на протяжении полугода на выездных заседаниях в 1-м Западном окружном военном суде (бывший Ленинградский окружной военный суд) в Санкт-Петербурге. Никто из обвиняемых свою вину не признает, трое заявили о пытках в «секретной тюрьме ФСБ».

Как выяснилось, что свидетель по делу о теракте готовил подрыв корабля во Владивостоке, читайте в публикации “Ъ”.

Марина Царева, Санкт-Петербург