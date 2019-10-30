Вячеслав Макаров вновь использовал термин «телебонить», рассуждая о Дне народного единства

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров во время брифинга в Мариинском дворце в среду, 30 октября, вновь использовал в своей речи придуманный им самим термин «телебонить», рассуждая о предстоящем праздновании 4 ноября Дня народного единства.

В частности, это слово наряду с другими глаголами: «колыхнуть» и «подстрекать» прозвучало в его пассаже о тех, кто «нарушает единение наций и этнических групп или по религиозному признаку». При этом господин Макаров подчеркнул, что всех самых значительных побед Россия достигла в тот момент, когда была едина, возложив, в том числе, развал Советского Союза на «безумство отдельных ее лидеров и Горбачева».

Напомним, ранее спикер ЗакСа выступил за возвращение в России смертной казни, а оппозиционерам посоветовал «искать для революций страну, которую не жалко».