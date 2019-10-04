Вячеслав Макаров: Для революций ищите страну, которую не жалко

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров вновь призвал оппозицию к конструктивной работе и заявил, что против протестов выступает «абсолютное большинство людей»

«Я еще раз повторю свой призыв к оппозиции: для революций ищите страну, которую не жалко. В Петербурге и России люди за вами не пойдут»,— цитирует «Интерфакс» слова господина Макарова.

Напомним, что ранее спикер городского парламента раскритиковал действия оппозиции, обвинив в желании перенести «протестную повестку из Москвы». Кроме того, он попросил представителей оппозиционных партий «не теребонить то, что нельзя делать».