Вячеслав Макаров вновь выступил за введение смертной казни

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров вновь заявил о необходимости вернуть смертную казнь. По его словам, преступления против детей должны сурово наказываться.

«Преступления против детства, против материнства, зверские преступления, безусловно, должны наказывается высшей мерой наказания»,— сообщил господин Макаров, пояснив, что это его личная точка зрения.

Напомним, что ранее спикер ЗакСа предлагал отменить мораторий на смертную казнь после теракта в метро Петербурга, за терроризм. Он заявлял, что смертная казнь должна быть для тех, «кто рвет наших детей на части…С этой чумой XXI века ни о чем нельзя договариваться».