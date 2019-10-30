Игорь Тиньков раскритиковал кадровую политику нового липецкого губернатора

Спикер горсовета Липецка Игорь Тиньков на пресс-конференции заявил, что ему «лично» не нравится кадровая политика нового главы администрации Липецкой области, выходца из Сбербанка Игоря Артамонова. «Я не понимаю, почему он ставит на топовые должности варягов, к которым есть профессиональные вопросы, и не приглашает местных управленцев, которые хорошо разбираются в своих отраслях»,— пояснил господин Тиньков.

Отметим, что сейчас в ранге вице-губернаторов политику курирует бывший управляющий делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Рябченко, строительную сферу и ЖКХ — уроженец Тюмени Илья Тузов, а информационные технологии — еще один выходец из Сбербанка Анатолий Якутин.

Подробнее о кадровой политике нового губернатора читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов думает о заменах».

Александр Прытков