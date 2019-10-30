ЦИК создает базу данных для проверки судимостей у кандидатов и членов комиссий

Центризбирком России работает над созданием совместной с правоохранительными органами базой данных для проверки наличия судимости у членов комиссий заявила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что речь идет в том числе и о потенциальных членах избиркомов всех уровней.

«Мы пытаемся и обращаемся уже за помощью, в том числе и к президенту, упорядочить систему, я бы сказала, даже не столько проверки судимости, а, чтобы была создана единая база, чтобы оперативно те, кому будет вменено в обязанность, скажем, этот единый банк данных, может под эгидой МВД, может межведомственный какой-то, обязан был нам предоставлять (информацию.— “Ъ”)»,— заявила она на заседании ЦИК (цитата по «РИА Новости»).

По словам госпожи Памфиловой, «если сами члены комиссии, требуя с кандидатов, то, что они обязаны требовать, сами чисты по всем параметрам»,— пояснила она. Председатель ЦИК заявила, что «это проблема верхнего уровня, которой мы занимаемся» и отметила, что «очень тяжело идёт эта проблема», но ЦИК продолжает искать решение, в том числе и взаимоприемлемое для правоохранительных органов, решение.

Ранее госпожа Памфилова предлагала президенту России Владимиру Путину создать подобную базу данных еще в январе. По ее словам, база упростила бы отбор кандидатов для работы в избирательных комиссиях. «А в целом МВД не справляется. Поэтому предлагаю или все-таки законодательно решить эту проблему и наделить полномочиями МВД, или все-таки создать какой-то межведомственный центр, потому что это вообще вопрос национальной безопасности, и он касается очень многих аспектов, когда есть единая база по многим направлениям»,— говорила председатель ЦИК.