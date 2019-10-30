Скидку поменяют на объемы

ОАО РЖД твердо намерено вернуть для «Русала», на который больше не распространяются санкции США, действие надбавки в 8% на экспортные грузы. Однако монополия предлагает алюминиевой компании скидку, которая может частично или полностью компенсировать надбавку, в обмен на гарантии роста объемов погрузки.

ОАО РЖД, которое намерено отменить изъятие для «Русала», позволяющее ему не платить экспортную надбавку в 8%, предлагает алюминиевой компании возможность получить скидку, зависящую от объемов предъявляемого груза. Об этом сообщил замгендиректора монополии Алексей Шило на дебатах с грузоотправителями в рамках форума «PRO//Движение.1520» в Сочи.

«Давайте мы с вами какой-то прирост объемов зафиксируем, и мы могли бы под это дать на скидку»,— предложил он представляющему «Русал» советнику компании Евгению Виноградову.

Размер скидки он не назвал.

При этом ОАО РЖД подтвердило свое намерение отменить изъятие для «Русала» из-под экспортной надбавки и уже попросила об этом ФАС. Надбавка в 8% была введена для всех экспортных грузов с 2019 года, исключениями стали нефтяные грузы и алюминий.

Как пояснил начальник департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок ОАО РЖД Владимир Варгунин, в базовой итерации тарифных изменений надбавка в 8% вводилась для всех экспортных грузов, кроме нефтепродуктов. «Затем был ряд решений в отношении алюминиевой промышленности, связанных с санкциями,— рассказывает он.— И мы расценивали это как меру государственной поддержки. Учитывая, что санкционные меры в отношении компании сошли на нет, мы видим, что в этой ситуации те договоренности, которые были базовыми, мы просто возвращаем». «Мы делали определенные изъятия на 2019 год, и при этом мы сразу оговаривались, что будем оценивать, как меняется ситуация на рынке и какие-то преференции, которые были ранее установлены, мы можем отменить»,— пояснил Алексей Шило.

Евгений Виноградов возразил на это, что изъятие «Русала» из-под экспортной надбавки — это не преференция, а базовый компонент долгосрочной программы развития (ДПР) ОАО РЖД до 2025 года, который, по утверждениям ОАО РЖД, должен быть неизменен. При этом, по его словам, когда «Русал» был освобожден от экспортной надбавки, никакие условия, ставящие это исключение в зависимость от каких-либо изменений, не выдвигались.

Представитель «Русала» заявил, что говорить о льготах на перевозку алюминия железнодорожным транспортом в принципе некорректно.

По его словам, тарифы на этот вид груза являются одними из наиболее высоких в России. В течение нескольких лет ОАО РЖД, реализуя свое право на применение надбавок к действующим тарифам, устанавливало повышающий коэффициент на перевозку ряда грузов, в том числе алюминия, в экспортном направлении. «Основанием для этого в соответствии с действовавшими нормативными документами служил дефицит пропускных способностей, хотя на практике так называемая "экспортная надбавка" применялась в том числе для направлений, где никакого дефицита не было»,— прокомментировали в «Русале». Кроме того, отмечают в компании, финансовый план и инвестиционная программа ОАО РЖД на 2020 год сведены без дополнительных доходов от надбавки на перевозку алюминия.

Наталья Скорлыгина