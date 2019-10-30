Скидку поменяют на объемы

ОАО РЖД твердо намерено вернуть для «Русала», на который больше не распространяются санкции США, действие надбавки в 8% на экспортные грузы. Однако монополия предлагает алюминиевой компании скидку, которая может частично или полностью компенсировать надбавку, в обмен на гарантии роста объемов погрузки.
ОАО РЖД, которое намерено отменить изъятие для «Русала», позволяющее ему не платить экспортную надбавку в 8%, предлагает алюминиевой компании возможность получить скидку, зависящую от объемов предъявляемого груза. Об этом сообщил замгендиректора монополии Алексей Шило на дебатах с грузоотправителями в рамках форума «PRO//Движение.1520» в Сочи.
«Давайте мы с вами какой-то прирост объемов зафиксируем, и мы могли бы под это дать на скидку»,— предложил он представляющему «Русал» советнику компании Евгению Виноградову.
Размер скидки он не назвал.
При этом ОАО РЖД подтвердило свое намерение отменить изъятие для «Русала» из-под экспортной надбавки и уже попросила об этом ФАС. Надбавка в 8% была введена для всех экспортных грузов с 2019 года, исключениями стали нефтяные грузы и алюминий.
Как пояснил начальник департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок ОАО РЖД Владимир Варгунин, в базовой итерации тарифных изменений надбавка в 8% вводилась для всех экспортных грузов, кроме нефтепродуктов. «Затем был ряд решений в отношении алюминиевой промышленности, связанных с санкциями,— рассказывает он.— И мы расценивали это как меру государственной поддержки. Учитывая, что санкционные меры в отношении компании сошли на нет, мы видим, что в этой ситуации те договоренности, которые были базовыми, мы просто возвращаем». «Мы делали определенные изъятия на 2019 год, и при этом мы сразу оговаривались, что будем оценивать, как меняется ситуация на рынке и какие-то преференции, которые были ранее установлены, мы можем отменить»,— пояснил Алексей Шило.
Евгений Виноградов возразил на это, что изъятие «Русала» из-под экспортной надбавки — это не преференция, а базовый компонент долгосрочной программы развития (ДПР) ОАО РЖД до 2025 года, который, по утверждениям ОАО РЖД, должен быть неизменен. При этом, по его словам, когда «Русал» был освобожден от экспортной надбавки, никакие условия, ставящие это исключение в зависимость от каких-либо изменений, не выдвигались.
По его словам, тарифы на этот вид груза являются одними из наиболее высоких в России. В течение нескольких лет ОАО РЖД, реализуя свое право на применение надбавок к действующим тарифам, устанавливало повышающий коэффициент на перевозку ряда грузов, в том числе алюминия, в экспортном направлении. «Основанием для этого в соответствии с действовавшими нормативными документами служил дефицит пропускных способностей, хотя на практике так называемая "экспортная надбавка" применялась в том числе для направлений, где никакого дефицита не было»,— прокомментировали в «Русале». Кроме того, отмечают в компании, финансовый план и инвестиционная программа ОАО РЖД на 2020 год сведены без дополнительных доходов от надбавки на перевозку алюминия.
В рамках инициативы по выравниванию тарифов для металлургических грузов монополия переведет лом из третьего (наиболее дорогого) тарифного класса во второй. Об этом сообщил начальник департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок ОАО РЖД Владимир Варгунин на дебатах с грузоотправителями в рамках форума «PRO//Движение.1520» в Сочи. Это делается для того, чтобы цена перевозки металлургического сырья выросла, а конечного продукта — упала (см. “Ъ” от 29 мая), ОАО РЖД намерено совершить этот переход с 2026 года или ранее по договоренности с рынком.
Господин Варгунин объявил о намерении перевести лом во второй тарифный класс в ответ на ироничный комментарий вице-президента НЛМК по логистике Сергея Лихарева. «Следуя логике о том, что тарифный класс должен быть тем выше, чем больше добавленная стоимость и передел, и предложению о том, что лом металлургический должен оставаться в третьем классе, согласны ли вы с тем, что в понимании ОАО РЖД наиболее высокими переделами, вносящими наибольшую добавленную стоимость, являются технологии ломания и ржавления?» — спросил господин Лихарев. На что господин Варгунин ему ответил, что в финальной версии предложений ОАО РЖД, направленных в том числе в его Совет потребителей, лом перенесен во второй тарифный класс.
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