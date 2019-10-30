«Бронка Групп» начала готовить площадку под строительство на Большой Разночинной улице

Компания ООО «Орион» (технический заказчик — «Бронка Девелопмент», является дочерней организацией «Бронка Групп») приступила к реализации очередного этапа работ по строительству элитного дома по адресу: Большая Разночинная улица, д. 19, лит. А в Петроградском районе Петербурга. Этап предполагает подготовку площадки к застройке. Об этом сообщили в пресс-службе «Бронка Групп».

При этом в компании утверждают, что применяемые технологии относятся к «щадящим» и являются оптимальными в условиях стесненной городской застройки. Также они согласованы с экспертами и местными жителями, подчеркнули в «Бронка Групп».

Напомним, что после осмотра стройплощадки на Большой Разночинной улице спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров подверг девелопера резкой критике, заявив, что не позволит застраивать этот участок. Позже он внес в городской парламент поправку в законопроект о включении данной территории в ЗНОП. ЗакС принял этот документ за основу большинством голосов.

В «Бронка Групп», в свою очередь, заявили о намерении оспорить это решение Заксобрания в суде, указав, что данный участок находится в собственности компании на абсолютно законных основаниях.