«Бронка групп» оспорит в суде свои права на участок на Большой Разночинной улице

В компании «Бронка групп» намерены отстаивать в суде свои права на застройку участка на Большой Разночинной улице в Петроградском районе Петербурга, который депутаты городского Заксобрания хотят включить в перечень зеленых насаждений общего пользования.

«Реализация проекта строительства данного дома (на указанной территории планируется построить элитный ЖК.— “Ъ-СПб”) проходит исключительно на основании разрешения на строительство и в соответствии с действующим законодательством. Важно отметить, что данный участок находится в собственности ООО "Орион", и холдинг "Бронка групп" будет отстаивать законные интересы компании и дольщиков в правовом поле вплоть до Верховного суда РФ, если потребуется»,— сообщили “Ъ-СПб” в компании.

Напомним, что после осмотра стройплощадки спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров подверг девелопера резкой критике, заявив, что не позволит застраивать этот участок. Позже он внес в городской парламент поправку в законопроект о включении данной территории в ЗНОП. ЗакС принял этот документ за основу большинством голосов.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"Зеленый спецназ" атаковал "Бронка групп"».