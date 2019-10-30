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Петербургские депутаты от КПРФ подписали письмо «За освобождение фигурантов “Московского дела”»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Ирина Иванова и лидер фракции коммунистов в ЗакСе Ольга Ходунова подписали письмо против политических репрессий — обращение с требованием освободить фигурантов «Московского дела». Таким образом, теперь в списке поставивших свои подписи под документом значатся фамилии 10 депутатов городского парламента.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что письмо подписала также руководитель фракции «Партии Роста» в ЗакСе Оксана Дмитриева. На сегодняшний день в общей сложности обращение письменно поддержали 139 депутатов разных уровней из Петербурга и Ленобласти.

Напомним, что в числе подписавших письмо есть и фамилия почетного гражданина Петербурга, народного артиста СССР Олега Басилашвили.

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