В Петербурге проходят пикеты в поддержку фигурантов «московского дела»

Возле нескольких станций метро в Петербурге в пятницу, 25 октября, проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов так называемого «московского дела». Известно, что среди прочих к станции «Гостиный двор» пришел депутат Законодательного собрания Максим Резник.

Информацию о пикетах распространили «Объединенные демократы». Ранее открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела» в Петербурге подписал 121 человек. Среди поставивших свои подписи — депутаты городского Заксобрания, муниципальные депутаты, в том числе главы муниципальных советов, а также народный артист СССР Олег Басилашвили.

Олег Дилимбетов