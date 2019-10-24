Оксана Дмитриева подписала письмо «За освобождение фигурантов “Московского дела”»

Руководитель фракции «Партии Роста» в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева подписала открытое письмо «За освобождение фигурантов “Московского дела”». Таким образом, под ним теперь стоят подписи 117 петербургских депутатов.

Среди подписантов значатся восемь представителей ЗакСа, включая Надежду Тихонову («Справедливая Россия»), Максима Резника, Михаила Амосова, Бориса Вишневского («Яблоко») и других. Остальные — муниципальные депутаты, в числе которых — главы муниципальных образований. Также в списке числится один муниципальный депутат из Ленобласти.

Данное письмо сделано по аналогии с «письмом трехсот», созданным в Москве. Под ним подписались политики и деятели культуры.

Олег Дилимбетов