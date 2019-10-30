Правительство предлагает использовать диапазон для 5G совместно с силовиками

Вице-премьер России Максим Акимов считает приоритетным для развития 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц. Предполагается, что он будет использоваться совместно с силовыми ведомствами. Создана совместная рабочая группа с их участием.

«Мир делает ставку на 3,4–3,8 ГГц… Не все проблемы можно решить кавалерийским натиском, поэтому будем есть слона по кусочку и шаг за шагом, территория за территорией искать возможности совместного использования частот. Они точно есть, надо только проявить волю и конструктивность для того, чтобы решить этот вопрос»,— сказал господин Акимов ТАСС.

По словам вице-премьера, использовать популярный в мире диапазон частот необходимо, чтобы российские производители могли успешно экспортировать свое оборудование. Диапазон 4,4–4,99 ГГц господин Акимов назвал резервным.

«У коллег (из силовых ведомств.— “Ъ”) там точно есть работающее оборудование или критически важная инфраструктура, и никто не собирается каким-то образом нарушать целостность работы этих систем. Будем искать решение там, где это возможно»,— сказал вице-премьер.

Напомним, изначально Минкомсвязь предлагала рассматривать приоритетным диапазон частот 4,4–4,99 ГГц, который используется только в Японии и Китае. Это предложение раскритиковали участники рынка. В итоговую концепцию развития 5G попал диапазон 3,4–3,8 ГГц.

Подробнее о выборе частот — в материале “Ъ” «Для 5G раздвинут спутники».