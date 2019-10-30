Назначены общественные слушания по смене зонирования в поселке около Стригино

Администрация Нижнего Новгорода назначила проведение общественных слушаний по смене зонирования территорий в Стахановском поселке Автозаводского района 14 ноября. Встреча пройдет в 18:00 в школе №161 на Южном шоссе, сообщается в постановлении на сайте мэрии.

С инициативой по возвращению территориям статуса земель под индивидуальное жилищное строительство выступили жители поселка. Сейчас земли, на которых построены частные дома, определены в генплане города как земли под многоквартирную застройку. Ранее внесение соответствующих изменений в генплан города уже поддержала комиссия по землепользованию и застройке Нижегородской области. Ожидается, что после прохождения всех процедур, изменения зонирования земли должны вступить в силу в марте 2020 года.

Как жителям поменяли зонирование – в материале “Ъ-Приволжье” «Стригино настроилось на бойкот».

Анастасия Еремина