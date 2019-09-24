Стахановскому поселку в Нижнем Новгороде вернут статус земель ИЖС в 2020 году

Комиссия по землепользованию и застройке Нижегородской области поддержала инициированное жителями предложение по изменению зонирования территорий в Стахановском поселке Автозаводского района. Участкам, которые сейчас определяются под многоэтажное строительство, вернут статус земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщает пресс-служба правительства региона.

«Одновременно (с предложением по внесению изменений в генплан Нижнего Новгорода.– “Ъ-Приволжье”) одобрено внесение изменений в правила землепользования и застройки. Обычно они принимаются уже после утверждения изменений в генплан. Эти процессы проведены параллельно, чтобы ускорить долгожданное для жителей решение»,– сообщила директор регионального департамента градостроительной деятельности Марина Ракова. Теперь необходимо провести публичные слушания по изменению зонирования территории. После будут приняты постановление правительства региона о внесении изменений в генплан города и приказ департамента об изменении правил застройки участков. Изменения должны вступить в силу в марте 2020 года.

Напомним, застроенный частными домами Стахановский поселок по генплану Нижнего Новгорода до 2010 года был определен как зона многоэтажного жилищного строительства. После вступления в силу изменений федерального законодательства в 2017 году жители частных домов больше не могли регистрировать права на свои дома, так как действующее зонирование не предполагает ИЖС.

Анастасия Еремина