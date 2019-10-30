Помпео призвал власти Ливана срочно формировать правительство

Глава Госдепаратмента США Майк Помпео призвал политических лидеров Ливана в срочном порядке содействовать формированию нового правительства на фоне отставки премьер-министра страны Саада Харири. Господин Помпео также призвал остановить насилие и провокационные действия.

«Мирные демонстрации и выражение национального единства за последние 13 дней дали четкий сигнал. Народ Ливана хочет эффективного и действенного правительства, экономических реформ и прекращения повсеместной коррупции»,— говорится в заявлении.

Акции протеста начались в Ливане в середине октября. Протестующие перекрывали дороги и призывали к роспуску правительства, парламента и проведению выборов. Поводом к протесту стали планы правительства ввести налог на разговор по интернету через приложения. Позднее участники акции стали заявлять о недовольстве, вызванном экономическим положением страны и коррупцией. Накануне премьер-министр Ливана заявил в телеобращении, что попросит президента страны об отставке.

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