Бой между боксерами Лебедевым и Мчуну состоится 21 декабря в Красноярске

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Денис Лебедев проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну 21 декабря в Красноярске, сообщил ТАСС неназванный собеседник в команде российского спортсмена. Ранее появилась информация, что в Красноярске в конце декабря пройдет бой Лебедева с конголезцем Илунгой Макабу.

«Макабу не будет соперником Лебедева. Денис проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске»,— сказал собеседник агентства.

Лебедев был чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). На счету 40-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. Последний бой он провел в ноябре 2018 года с американцем Майком Уилсоном. Лебедев выиграл поединок по решению судей.

Как боксер объявил о завершении карьеры, читайте в публикации “Ъ” «Денис Лебедев не дождался боя и ушел».