Денис Лебедев не дождался боя и ушел

Один из самых титулованных российских боксеров Денис Лебедев объявил о завершении своей карьеры. 39-летний экс-чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, планирует сосредоточиться на своей семье. Кроме того, Денис Лебедев намерен попробовать свои силы в политике.

О завершении своей спортивной карьеры Денис Лебедев объявил в своем аккаунте в Instagram. «Пришло время расставаться с большим спортом,— заявил он.— Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше внимания уделить своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи».

Профессиональную лицензию Денис Лебедев получил в 2001 году. Несколько лет он выступал в полутяжелом весе, но потом, прервав выступления, вернулся в 2008 году и дебютировал в первом тяжелом весе, в котором боксировал до конца карьеры и был чемпионом мира по версиям WBA и IBF.

Среди соперников, которых Денису Лебедеву удавалось побеждать,— американцы Рой Джонс и Джеймс Тони, поляк Павел Колодзей и француз Йоури Каленга.

Чемпионом мира по версии WBA россиянин впервые стал в 2012 году, после того как из-за травмы с ним не смог встретиться панамец Гильермо Джонс. Первую защиту титула Лебедев провел в декабре 2012 года, победив в Москве колумбийца Сантандера Сильгадо.

Проиграл же Лебедев всего два боя из 34 — немцу Марко Хуку в 2010 году и россиянину Мурату Гассиеву в 2016-м. Скандальным получился поединок с Гильермо Джонсом. Этот бой все-таки состоялся в 2013 году в Москве, и Джонс, победив Лебедева, затем был дисквалифицирован за использование допинга.

Напомним, что в феврале прошлого года Лебедеву был присвоен статус чемпиона WBA в отпуске. Это произошло из-за его неучастия в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), однако организация обязала победителя турнира встретиться с россиянином. В итоге украинец Александр Усик после победы в WBSS решил перейти в тяжелый вес, и пояс вернулся к Лебедеву.

WBA обязала его встретиться в июне с временным чемпионом французом Арсеном Гуламиряном. Однако, как заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов, сторонам так и не удалось урегулировать финансовые вопросы. «Мы вели переговоры с командой Гуламиряна, но в итоге условия французской стороны оказались неприемлемыми, так как предложенные ими финансовые условия были значительно меньше, чем уровень гонораров, которые ранее получал Денис даже в нетитульных поединках»,— сообщил Корнилов. В результате Лебедев был исключен из рейтинга WBA.

По словам Вадима Корнилова, решение Лебедева уйти не является неожиданным.

«Долго к этому шло и давно обсуждалось завершение карьеры,— сказал Корнилов ТАСС.— Последний бой, который был значимым для Дениса,— это бой с Александром Усиком. Так как он не состоялся, то судьба сложилась так, что пришло время завершить карьеру. Рассматривали возможности провести последний бой, но у Дениса накопилось много обязательств, в том числе семейных». Корнилов отметил, что Лебедев «будет развиваться в политической карьере», а также «будет поддерживать бокс и вообще спорт».

«Денис реализовал весь свой потенциал,— сказал в свою очередь бывший тренер боксера Александр Зимин.— У него были весомые и тяжелые бои, были большие победы, он владел чемпионскими поясами. Сейчас появилось много "тяжей", интересных и разнообразных. Он принял правильное решение завершить карьеру».

Аналогичного мнения придерживаются и другие специалисты, в числе которых экс-чемпионы мира по боксу Николай Валуев и Григорий Дрозд.

Арнольд Кабанов