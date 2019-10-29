Россия увеличила поставки банкнот на восток Ливии

Поставки новых банкнот из России на восток Ливии увеличились в текущем году, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные РФ. По данным агентства, с февраля по июнь были отправлены почти 4,5 млрд ливийских динаров ($3,22 млрд).

Reuters сообщает, что три партии банкнот достоинством 20 и 50 динаров и общей суммой около 1 млрд динаров прошли российскую таможню в феврале, марте и июне. При этом четвертая партия состояла из банкнот номиналом 50 динаров на сумму 1,45 млрд динаров и была отправлена в конце июня. Агентство связывает рост объема поставок с наступлением Халифы Хафтара на Триполи.

Напомним, в Ливии действуют два правительства, ведущих войну друг против друга. Восток страны с центром в городе Тобрук контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, а на западе, в Триполи, находится сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом Правительство национального согласия. В апреле этого года ситуация в стране обострилась после того, как войска фельдмаршала Хафтара предприняли наступление на Триполи.

О введении в действие боевой авиации обеими сторонами конфликта читайте в материале “Ъ” «Ливийская война взмыла в небо».